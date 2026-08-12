Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο σε Λιονέλ Μέσι: Μια τεράστια αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές

Ο Λιονέλ Μέσι είναι συγκλονισμένος από τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε
Ο Ρονάλντο
REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Λιονέλ Μέσι έστειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, ο οποίος ήταν πάντα ο μεγάλος αντίπαλος του Λιονέλ Μέσι εντός των τεσσάρων γραμμών, σχολίασε τη σπαρακτική ανάρτηση του Αργεντινού θρύλου για τον θάνατο του πατέρα του.

“Μια τεράστια αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, Λέο. Πολλή δύναμη”, έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι συγκλονισμένος από τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια και κάνει σκέψεις ακόμα και να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

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