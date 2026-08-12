Κριστιάνο Ρονάλντο σε Λιονέλ Μέσι: Μια τεράστια αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές

Το δικό του μήνυμα συμπαράστασης στον Λιονέλ Μέσι έστειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, ο οποίος ήταν πάντα ο μεγάλος αντίπαλος του Λιονέλ Μέσι εντός των τεσσάρων γραμμών, σχολίασε τη σπαρακτική ανάρτηση του Αργεντινού θρύλου για τον θάνατο του πατέρα του.

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“Μια τεράστια αγκαλιά για σένα και τους δικούς σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, Λέο. Πολλή δύναμη”, έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.