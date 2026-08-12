Από τον Ολυμπιακό στην Παρί ο Φρανκ Νιλικίνα

Την απόκτηση του Φρανκ Νιλικίνα ανακοίνωσε επίσημα η Παρί. Ο Γάλλος γκαρντ κυκλοφορούσε ελεύθερος στην αγορά, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.

Η Παρί επέλεξε, μάλιστα, να ανακοινώνει μ’ έναν ξεχωριστό τρόπο τον Φρανκ Νιλικίνα.

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Συγκεκριμένα, η γαλλική ομάδα δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο ο Ναντίρ Χίφι συνομιλεί με τον Γάλλο γκαρντ μέσω βιντεοκλήσης, τονίζοντας ότι θα τα πουν από κοντά στο Παρίσι.

Ο Νιλικίνα φόρεσε την περασμένη σεζόν τη φανέλα του Ολυμπιακού και σε 24 αγώνες της EuroLeague μέτρησε 4.5 πόντους (40% στο δίποντο, 37% στο τρίποντο, 84% στις βολές), 1.1 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 16:24 λεπτά.