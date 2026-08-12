«Ροζ» σκάνδαλο στη Νότια Κορέα: Εξαγόραζαν ξένους διαιτητές με σεξουαλικές υπηρεσίες

Πανικός έχει ξεσπάσει στο ποδόσφαιρο της Νότιας Κορέας μετά το «ροζ» σκάνδαλο που έγινε γνωστό, με την Ομοσπονδία της χώρας να ζητά δημόσια συγνώμη.

Την περίοδο 2011/12 η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νοτίου Κορέας (KFA) φέρεται να κάλυπτε έξοδα για σεξουαλικές υπηρεσίες ξένων διαιτητών και αξιωματούχων σε κέντρα μασάζ.

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Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 8 διαφορετικές πληρωμές σε κέντρα μασάζ με το ποσό να «αγγίζει» τα 4.000 δολάρια, με το ποσό να μην είναι το πρόβλημα στο γεγονός.

Σημαντική λεπτομέρεια στην υπόθεση είναι ότι τρία από αυτά τα περιστατικά έγιναν πριν ή αμέσως μετά από σημαντικούς προκριματικούς αγώνες για το Μουντιάλ και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, απέναντι σε Ομάν, Κουβέιτ και Κατάρ.

Οι πληρωμές, όπως προκύπτει από την Έκθεση, δεν καταγράφονταν με την πραγματική τους αιτιολογία και περνούσαν στα έξοδα της Ομοσπονδίας ως πληρωμές για γεύματα και ποτά.

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Στην υπόθεση είναι πιθανό να εμπλέκονται και αξιωματούχοι της κινεζικής Ομοσπονδίας, ενώ στην Ιαπωνία εξετάζεται αν είχαν συμμετοχή τέσσερις διαιτητές της χώρας.

Η υπόθεση είναι στο μικροσκόπιο των Αρχών από το 2016, όμως η κυβερνητική έρευνα που είχε γίνει τότε έκανε λόγο για ένα βαθύτερο «θεσμικό πρόβλημα». Ένα χρόνο αργότερα η Εισαγγελεία έβαλε την υπόθεση στο αρχείο λόγω έλλειψης στοιχείων, με το Υπουργείου Αθλητισμού της Νοτίου Κορέας να επιβεβαιώνει στο CNN ότι η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί για νέα έρευνα.

Η KFA απολογήθηκε δημόσια υποστηρίζοντας ότι το από το 2013 έχουν αλλάξει οι σχετικοί κανόνες και έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα αυστηρό (σύστημα καθαρών καρτών), το οποίο δεν επιτρέπει τη χρήση χρημάτων της Ομοσπονδίας σε τέτοιους χώρους.