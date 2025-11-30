Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: «Ατσάλινοι» οι Θεσσαλονικείς, πέρασαν με δέκα παίκτες και ανατροπή από τη Λιβαδειά

Ο ΠΑΟΚ έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ από τον Λεβαδειακό και έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 77′, αλλά κατάφερε να φθάσει σε μία σπουδαία νίκη με 3-2, για τη 12η αγωνιστική της Super League, χάρη σε γκολ του Γιακουμάκη στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Μετά από μία ματσάρα στη Λιβαδειά, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε να “απαντήσει” σε δύο γκολ του εξαιρετικού Λεβαδειακού, για να δείξει όμως “μέταλλο” στο ματς και μετά την αποβολή του Μεϊτέ με απευθείας κόκκινη κάρτα, φθάνοντας στην ανατροπή με 10 παίκτες.

Οι γηπεδούχοι “χτύπησαν” στις αντεπιθέσεις και προηγήθηκαν δις με Κωστή και Βέρμπις, αλλά ο ο Οζντόεφ ισοφάρισε δύο φορές για τους Θεσσαλονικείς, πριν έρθει ο Γιακουμάκης στο 90′ με προβολή, να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Το παιχνίδι

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στο ματς, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει την κατοχή της μπάλας, αλλά και τον Λεβαδειακό να ψάχνει διαρκώς τις αντεπιθέσεις για να “απειλήσει” τους φιλοξενούμενους. Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήρθε μάλιστα με αυτόν τον τρόπο για τους Βοιωτούς στο 9′, με τον Όζμπολτ να παίρνει αρκετά μέτρα με την μπάλα και να φθάνει μέχρι τα όρια της περιοχής, όπου όμως το σουτ του ήταν άστοχο.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Λεβαδειακός κατάφερε όμως να ανοίξει και το σκορ, με τον Κωστή να κάνει διπλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή, να κερδίζει και μία κόντρα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, για το 1-0 στο ματς.

Οι Βοιωτοί είχαν μάλιστα λίγο μετά και μία ευκαιρία για δεύτερο γκολ, αλλά ο Παβλένκα έκοψε τον Τσάπρα, για να “απαντήσει” ο ΠΑΟΚ στο 17′ με ένα πλασέ του Ιβάνουσετς από πλάγια θέση, που μπλόκαρε ο Λοντίγκιν.

Μετά το πρώτο 20λεπτο του αγώνα, ο ρυθμός έπεσε αρκετά, αλλά ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ψάχνει το γκολ και μετά από μία άστοχη εκτέλεση φάουλ του Οζντόεφ, βρήκε τελικά την ισοφάριση στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Από εκτέλεση κόρνερ, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Όζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα, για το 1-1 στο 45′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν τη… ματσάρα στη Λιβαδειά, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Ο Ζίβκοβιτς είχε μία καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, με τον Λοντίγκιν να αποκρούει το σουτ του, για να βρει αμέσως μετά το γκολ ο Λεβαδειακός.

Από μία φοβερή ενέργεια του Παλάσιος στην αντεπίθεση, ο Βέρμπιτς εκτέλεσε σχεδόν σε κενή εστία, από πολύ κοντά, για να δώσει ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους, στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης, γράφοντας το 2-1.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε όμως να “απαντήσει” πέντε λεπτά αργότερα, με τον Οζντόεφ να παίρνει και πάλι την κεφαλιά μετά από κόρνερ, για να στείλει αυτή τη φορά απευθείας την μπάλα στα δίχτυα, για το 2-2 στο παιχνίδι της Λιβαδειάς. Η ομάδα του Παπαδόπουλου έχασε στη συνέχεια τεράστια ευκαιρία για τρίτο γκολ με τον Όζμπολτ να πλασάρει άσχημα εξ επαφής, αλλά ο Λεβαδειακός βρέθηκε και με παίκτη παραπάνω στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.

Στο 77΄ο Μεϊτέ αντίκρυσε την απευθείας κόκκινη κάρτα του διαιτητή για ένα πάτημα από πίσω στον Κωστή και δεν άλλαξε την απόφασή του ούτε μετά την εισήγηση του VAR, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες.

Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί για να φθάσει στη νίκη και είχε τις φάσεις για να το καταφέρει, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός βρήκε τελικά το γκολ της νίκης. Στο 90′, ο Τάισον έκανε υποδειγματική κάθετη πάσα στον Γιακουμάκη κι αυτός πλάσαρα άψογα, πέφτοντας, για να “γράψει” το 3-2 των φιλοξενούμενων στο ματς.

Το πρώτο προβάδισμα του “δικεφάλου του Βορρά” στο ματς ήρθε μάλιστα την κατάλληλη στιγμή, αφού επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να φύγει με το διπλό από τη Λιβαδειά και να συνεχίσει να βρίσκεται στο κατόπι του Ολυμπιακού.

Οι συνθέσεις στο Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή(90+1΄Μανθάτης), Τσόκαϊ, Παλάσιος, Μπάλτσι(66΄Τσιμπόλα), Βέρμπιτς(83΄Πεντρόζο), Όζμπολτ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα(60΄Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ(60΄Μπάμπα), Οζντόεφ(73΄Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς(60΄Ντεσπόντοφ – 83′ Καμαρά), Τάισον, Γιακουμάκης.