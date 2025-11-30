Αθλητικά

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3 Τελικό: «Επικό» διπλό για τους Θεσσαλονικείς στη Λιβαδειά

Ο ΠΑΟΚ ανέτρεψε στο φινάλε το σκορ και έφθασε σε ένα... επικό διπλό στην έδρα του Λεβαδειακού
Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει στη Λιβαδειά (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
12η αγωνιστική
2 - 3
Δεύτερο ημίχρονο
Ο Γιακουμάκης πανηγυρίζει στη Λιβαδειά (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 τον Λεβαδειακό για τη 12η αγωνιστική της Super League, μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στη Λιβαδειά, το οποίο και κρίθηκε με γκολ του Γιακουμάκη στο 90′ και ενώ η ομάδα του είχε μείνει με 10 παίκτες.

21:10 | 30.11.2025
20:56 | 30.11.2025

Ο ΠΑΟΚ έκανε φοβερό διπλό με 3-2 στην έδρα του Λεβαδειακού, παρότι έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ και βρέθηκε και με 10 παίκτες στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα

20:55 | 30.11.2025
Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ 2-3
20:53 | 30.11.2025
Τέλος στο ματς!
20:52 | 30.11.2025
90+4'
Χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό!

Ωραία ενέργεια του Παλάσιος και σέντρα από δεξιά, με τον Πεντρόσο να παίρνει την κεφαλιά, αλλά τον Παβλένκα να μπλοκάρει την μπάλα

20:49 | 30.11.2025

7 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

20:49 | 30.11.2025

Εκπληκτική κάθετη πάσα του Τάισον στην αντεπίθεση, με τον Γιακουμάκη να πλασάρει άψογα πέφτοντας και να κάνει το 3-2 του ΠΑΟΚ στο ματς!

20:47 | 30.11.2025
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
20:46 | 30.11.2025
89'
Νέα ευκαιρία για τον Λεβαδειακό!

Ο Όζμπολτ βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια στην περιοχή, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Παβλένκα

20:40 | 30.11.2025
87'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό!

Ο Πεντρόσο πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ, με τονβ βοηθό να σηκώνει και τη σημαία του για οφσάιντ στην αρχή της φάσης

20:38 | 30.11.2025

Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ για το φινάλε του αγώνα

20:37 | 30.11.2025
Δεν αλλάζει απόφαση ο Σιδηρόπουλος! Παραμένει η κόκκινη κάρτα!
20:36 | 30.11.2025
Πάει στο VAR o διαιτητής!
20:35 | 30.11.2025

Απευθείας κόκκινη κάρτα έδωσε ο Σιδηρόπουλος στον μέσο του ΠΑΟΚ για ένα "σκληρό" πάτημα από πίσω στον Κωστή του Λεβαδειακού

20:34 | 30.11.2025
76'
Κόκκινη κάρτα στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
20:29 | 30.11.2025
70'

Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Λεβαδειακός δεν δείχνουν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και κυνηγάνε το γκολ

20:18 | 30.11.2025
63'

Πάνω κάτω πλέον το ματς, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ της νίκης

20:14 | 30.11.2025
59'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό!

Εξ επαφής με την εστία του Παβλένκα, ο Όζμπολτ δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά και έχασε την ευκαιρία του αγώνα για τον Λεβαδειακό

20:13 | 30.11.2025
55'

Από κόρνερ και πάλι, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 2-2 στο ματς

20:09 | 30.11.2025
Ισοφάρισε ξανά ο ΠΑΟΚ!
20:08 | 30.11.2025
50'

Φοβερή αντεπίθεση του Λεβαδειακού, με τον Παλάσιος να κάνει εκπληκτική ενέργεια και ασίστ με σέντρα από δεξιά στον Βέρμπιτς, ο οποίος πλάσαρε στα δίχτυα από πλάγια θέση, για το 2-1 της ομάδας του στο ματς.

20:06 | 30.11.2025
Δεύτερο γκολ για τον Λεβαδειακό!
20:04 | 30.11.2025
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ζίβκοβιτς βρήκε στρωμένη την μπάλα από αριστερά, στα όρια της περιοχής, αλλά το σουτ που έκανε έπεσε και μπλόακρε ο Λοντίγκιν

20:04 | 30.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:48 | 30.11.2025

Το γκολ του Οζντόεφ ήταν η τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει πριν την ανάπαυλα και να παίρνει... ανάσα ενόψει της συνέχειας του αγώνα, μετά το αρχικό προβάδισμα του Λεβαδειακού.

19:47 | 30.11.2025
Ημίχρονο στη Λιβαδειά!
19:45 | 30.11.2025
45'

Από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Όζντόεφ, η μπάλα βρήκε και στον Όζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα του Λεβαδειακού, για το 1-1 στο ματς

19:41 | 30.11.2025
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
19:41 | 30.11.2025
40'

Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ, με τον Τάισον να σουτάρει λίγο έξω από την περιοχή και από αριστερα, χωρίς να βρίσκει όμως στόχο

19:38 | 30.11.2025
39'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Οζντόεφ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Λεβαδειακού

19:34 | 30.11.2025

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να βρει φάσεις κόντρα στον καλά οργανωμένο Λεβαδειακό, ο οποίος και μοιάζει πιο επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις μέχρι στιγμής στο ματς

19:33 | 30.11.2025
30'

Πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς για τον Κεντζιόρα του ΠΑΟΚ, που κράτησε τον Βέρμπιτς στο χώρο του κέντρου

19:26 | 30.11.2025
27'

Επικίνδυνο σουτ του Παλάσιος λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα άουτ

19:19 | 30.11.2025
25'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το "τρελό" πρώτο 20λεπτο, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει μέτρα, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης

19:17 | 30.11.2025
17'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ιβάνουσετς έκανε το πλασέ από αριστερά, με τον Λοντίγκιν να πέφτει και να μπλοκάρει

19:15 | 30.11.2025
16'
Νέα ευκαιρία για τον Λεβαδειακό!

Ωραία επιθετική ανάπτυξη από δεξιά για τον Λεβαδειακό, με τον Τσάπρα να κάνει σέντρα σουτ, αλλά τον Παβλένκα να πέφτει και να μπλοκάρει

19:12 | 30.11.2025
11'

Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του ΠΑΟΚ και συνεχόμενα σουτ από τον Κωστή, η μπάλα βρήκε και σε αμυντικό και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων στο ματς

19:11 | 30.11.2025
Γκολ για τον Λεβαδειακό!
19:08 | 30.11.2025
9'
Ευκαιρία για τον Λεβαδειακό!

Ο Όζμπολτ πήρε μέτρα έξω από την περιοχή και σούταρε εξαιρετικά, αλλά η μπάλα πέρασε σύριζα με το δοκάρι

19:03 | 30.11.2025
8'

Ανοιχτό ματς στα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει την κατοχή της μπάλας και τον Λεβαδειακό να ψάχνει τις αντεπιθέσεις

19:00 | 30.11.2025
2'

Καλό μακρινό σουτ του Ζίβκοβιτς με την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια

18:59 | 30.11.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:57 | 30.11.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

18:52 | 30.11.2025

Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

18:51 | 30.11.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σιδηρόπουλος με τον Φωτιά στο VAR 

18:50 | 30.11.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Λεβαδειακός: Άνακερ, Κάτρης, Άμπου Χάνα, Μανθάτης, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Τζαλό, Πεντρόζο, Συμελίδης, Γιούριτς. 

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Μύθου.

18:50 | 30.11.2025
Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Όζμπολτ

18:49 | 30.11.2025
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης

18:48 | 30.11.2025

Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, έχει πέσει από την κορυφή της βαθμολογίας και μετά την ισοπαλία με την Μπραν στην Ευρώπη, δεν θέλει ούτε να σκέφτεται νέα απώλεια βαθμών στη Λιβαδειά

18:46 | 30.11.2025

Ο 2ος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ, φιλοξενείται από τον 4ο Λεβαδειακό, ο οποίος και αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν στη Super League

18:45 | 30.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική της Super League

18:44 | 30.11.2025
