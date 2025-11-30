Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3 Τελικό: «Επικό» διπλό για τους Θεσσαλονικείς στη Λιβαδειά

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 τον Λεβαδειακό για τη 12η αγωνιστική της Super League, μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στη Λιβαδειά, το οποίο και κρίθηκε με γκολ του Γιακουμάκη στο 90′ και ενώ η ομάδα του είχε μείνει με 10 παίκτες.
Ο ΠΑΟΚ έκανε φοβερό διπλό με 3-2 στην έδρα του Λεβαδειακού, παρότι έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ και βρέθηκε και με 10 παίκτες στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα
Ωραία ενέργεια του Παλάσιος και σέντρα από δεξιά, με τον Πεντρόσο να παίρνει την κεφαλιά, αλλά τον Παβλένκα να μπλοκάρει την μπάλα
7 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Εκπληκτική κάθετη πάσα του Τάισον στην αντεπίθεση, με τον Γιακουμάκη να πλασάρει άψογα πέφτοντας και να κάνει το 3-2 του ΠΑΟΚ στο ματς!
Ο Όζμπολτ βρέθηκε σε θέση βολής από πλάγια στην περιοχή, αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Παβλένκα
Ο Πεντρόσο πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ, με τονβ βοηθό να σηκώνει και τη σημαία του για οφσάιντ στην αρχή της φάσης
Με 10 παίκτες ο ΠΑΟΚ για το φινάλε του αγώνα
Απευθείας κόκκινη κάρτα έδωσε ο Σιδηρόπουλος στον μέσο του ΠΑΟΚ για ένα "σκληρό" πάτημα από πίσω στον Κωστή του Λεβαδειακού
Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Λεβαδειακός δεν δείχνουν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και κυνηγάνε το γκολ
Πάνω κάτω πλέον το ματς, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ της νίκης
Εξ επαφής με την εστία του Παβλένκα, ο Όζμπολτ δεν κατάφερε να πλασάρει σωστά και έχασε την ευκαιρία του αγώνα για τον Λεβαδειακό
Από κόρνερ και πάλι, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 2-2 στο ματς
Φοβερή αντεπίθεση του Λεβαδειακού, με τον Παλάσιος να κάνει εκπληκτική ενέργεια και ασίστ με σέντρα από δεξιά στον Βέρμπιτς, ο οποίος πλάσαρε στα δίχτυα από πλάγια θέση, για το 2-1 της ομάδας του στο ματς.
Ο Ζίβκοβιτς βρήκε στρωμένη την μπάλα από αριστερά, στα όρια της περιοχής, αλλά το σουτ που έκανε έπεσε και μπλόακρε ο Λοντίγκιν
Το γκολ του Οζντόεφ ήταν η τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει πριν την ανάπαυλα και να παίρνει... ανάσα ενόψει της συνέχειας του αγώνα, μετά το αρχικό προβάδισμα του Λεβαδειακού.
Από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Όζντόεφ, η μπάλα βρήκε και στον Όζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα του Λεβαδειακού, για το 1-1 στο ματς
Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ, με τον Τάισον να σουτάρει λίγο έξω από την περιοχή και από αριστερα, χωρίς να βρίσκει όμως στόχο
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Οζντόεφ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Λεβαδειακού
Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να βρει φάσεις κόντρα στον καλά οργανωμένο Λεβαδειακό, ο οποίος και μοιάζει πιο επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις μέχρι στιγμής στο ματς
Πρώτη κίτρινη κάρτα στο ματς για τον Κεντζιόρα του ΠΑΟΚ, που κράτησε τον Βέρμπιτς στο χώρο του κέντρου
Επικίνδυνο σουτ του Παλάσιος λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα άουτ
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το "τρελό" πρώτο 20λεπτο, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει μέτρα, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης
Ο Ιβάνουσετς έκανε το πλασέ από αριστερά, με τον Λοντίγκιν να πέφτει και να μπλοκάρει
Ωραία επιθετική ανάπτυξη από δεξιά για τον Λεβαδειακό, με τον Τσάπρα να κάνει σέντρα σουτ, αλλά τον Παβλένκα να πέφτει και να μπλοκάρει
Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του ΠΑΟΚ και συνεχόμενα σουτ από τον Κωστή, η μπάλα βρήκε και σε αμυντικό και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0 των γηπεδούχων στο ματς
Ο Όζμπολτ πήρε μέτρα έξω από την περιοχή και σούταρε εξαιρετικά, αλλά η μπάλα πέρασε σύριζα με το δοκάρι
Ανοιχτό ματς στα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει την κατοχή της μπάλας και τον Λεβαδειακό να ψάχνει τις αντεπιθέσεις
Καλό μακρινό σουτ του Ζίβκοβιτς με την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σιδηρόπουλος με τον Φωτιά στο VAR
Λεβαδειακός: Άνακερ, Κάτρης, Άμπου Χάνα, Μανθάτης, Φίλων, Τσιβελεκίδης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Τζαλό, Πεντρόζο, Συμελίδης, Γιούριτς.
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μπιάνκο, Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Μύθου.
Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσόκαϊ, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Όζμπολτ
Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης
Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, έχει πέσει από την κορυφή της βαθμολογίας και μετά την ισοπαλία με την Μπραν στην Ευρώπη, δεν θέλει ούτε να σκέφτεται νέα απώλεια βαθμών στη Λιβαδειά
Ο 2ος της βαθμολογίας ΠΑΟΚ, φιλοξενείται από τον 4ο Λεβαδειακό, ο οποίος και αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν στη Super League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική της Super League