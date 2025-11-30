Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3 Τελικό: «Επικό» διπλό για τους Θεσσαλονικείς στη Λιβαδειά

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 τον Λεβαδειακό για τη 12η αγωνιστική της Super League, μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στη Λιβαδειά, το οποίο και κρίθηκε με γκολ του Γιακουμάκη στο 90′ και ενώ η ομάδα του είχε μείνει με 10 παίκτες.