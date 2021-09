Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε ένα γιλέκο φωτογράφου για να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο μετά τη διακοπή του αγώνα της Αργεντινής με τη Βραζιλία και οι θαυμαστές του… κινητοποιήθηκαν.

Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, λίγο μετά τη διακοπή του Βραζιλία – Αργεντινή για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φορώντας ένα «γιλέκο» φωτογράφου, προκειμένου να μιλήσει με συμπαίκτες και αντιπάλους.

Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν πιθανότατα είχε αλλάξει τη φανέλα του με παίκτη της “σελεσάο” και για να εμφανιστεί γυμνός από τη μέση και πάνω, φόρεσε τη συγκεκριμένο ρούχο.

Η φωτογραφία του Μέσι κυκλοφόρησε… αστραπιαία στα social media και μέσα σε λίγα λεπτά, το ρούχο εμφανίστηκε σε πλατφόρμες πλειστηριασμού και υπήρξε προσφορά ύψους 5.000 πέσος.

Messi returned to the pitch disguised as an accredited photographer pic.twitter.com/BBwRezT7bC