Λίγο καιρό μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του κατά, ο Λιονέλ Μέσι έδωσε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε Μέσο της Αργεντινής. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο εκνευρισμός που έβγαλε μετά την πρόκριση επί της Ολλανδίας και το τι ψιθύρισε πριν το τελευταίο πέναλτι του τελικού στο παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Παράλληλα, ο Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε και στα χιλιάδες μηνύματα αγάπης που δέχθηκε στα social media μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του Κατάρ, αποκαλύπτοντας πως ο ίδιος διαχειρίζεται τον λογαριασμό του στο Instagram.

Θα ήθελα να ζει ο Μαραντόνα, να μου έδινε το τρόπαιο του Μουντιάλ. Αυτή η φωτογραφία θα ήταν πολύ καλή. Νομίζω πως ο Ντιέγκο και άλλοι άνθρωποι που με αγαπούν από ψηλά μου έδιναν δύναμη” δήλωσε ο Λιονέλ Μέσι, μιλώντας στο “urbana play”.

Ο Μέσι έλαβε τόνους αγάπης μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στον τελικό, κάτι που οδήγησε στο μπλοκάρισμα λογαριασμών του στα social media: “Το WhatsApp μου εξερράγη. Ξεκίνησα να απαντάω στην οικογένειά μου, αλλά απαντούσα μέρες σε μηνύματα.

Είχα εκατομμύρια μηνύματα στο Instagram, μπλόκαρε ο λογαριασμός. Δεν έψαχνα έχω την φωτογραφία με τα περισσότερα likes, απλά ο κόσμος ήθελε να με δει με τη φωτογραφία”. Ακόμη αποκάλυψε πως εκείνος διαχειρίζεται το προφίλ του και όχι κάποια εταιρεία.

Ακόμα, ανέφερε τι θα έλεγε στον 16χρονο εαυτό του: “Εάν μπορούσα, θα έλεγα στον 16χρονο εαυτό μου ότι κάτι συγκλονιστικό τον περιμένει. Πως θα έχει ένα όμορφο μονοπάτι, με σκληρές στιγμές τις οποίες πρέπει να ξεπεράσει. Ποτέ να μην παρατάει τα όνειρά οτυ γιατί στο τέλος θα έχει τη μεγαλύτερη ανταμοιβή”.

Messi on what he said before Montiel’s penalty:



“I was asking god who was with me throughout all of my career and cachete (Montiel) to end it so that it doesn’t make us suffer anymore.” pic.twitter.com/PN4BDWhZla