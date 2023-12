Στη δημοσιότητα ήρθε νέο βίντεο από το φραστικό επεισόδιο που είχαν ο Λιονέλ Μέσι και ο Βάουτ Βέγκχορστ μετά τον δραματικό προημιτελικό στο Μουντιάλ του Κατάρ, Αργεντινή – Ολλανδία (2-2 κ.δ. Και 3-4 στα πέναλτι).

Ο ημιτελικός της Ολλανδίας με την Αργεντινή για τα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ έμεινε στην… Ιστορία τόσο για το μεγάλο του σασπένς, όσο και για τη μεγάλη ένταση που τον συνόδευσε. Και κορυφώθηκε στο φινάλε του και μετά το σφύριγμα της λήξης. Οι δυο μεγάλοι πρωταγωνιστές του αγώνα, Λιονέλ Μέσι και Βάουτ Βέγκχορστ είχαν μια απίστευτη κόντρα μετά το τέλος του.

Το πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Netflix εστιάζει στον συγκεκριμένο ημιτελικό και περιγράφει όλα τα γεγονότα που τον περιέβαλαν. Από τα… κακά αισθήματα που είχε ο Λιονέλ Μέσι προς τον Λούις Φαν Χάαλ -λόγω του τρόπου που είχε συμπεριφερθεί ο δεύτερος στον Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, κατά τη συνύπαρξή τους στην Μπαρτσελόνα- όσο και κατά της Ολλανδίας, λόγω της έχθρας που είχαν οι δυο ποδοσφαιρικές ομάδες από τα προηγούμενά τους ματς.

Ο Λιονέ Μέσι δέχθηκε αρκετά “σκληρά” μαρκαρίσματα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, έδωσε στην Αργεντινή προβάδισμα με 2-0, σκοράροντας κόντρα στους “οράνιε” αλλά είδε τον Βέγκχορστ να περνάει στο ματς στο 83′ και να στέλνει στο ματς στα πέναλτι σημειώνοντας δυο τέρματΑα (83′ και 90+11′).

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν όμως αυτός που πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ τυ Κατάρ στη διαδικασία των πέναλτι και τελικά την κατάκτησή του.

Ο Λιονέ Μέσι τα έβαλε με την αποστολή της Ολλανδίας -κατά τη διάρκεια του αγώνα- ανάβοντας τα… αίματα. Το… τρίτο ημίχρονο του επεισοδιακού προημιτελικού ήτα γεμάτο και είχε ένα φραστικό επεισόδια του “Pulga” με τον Βουτ Βέχορστ στη μεικτή ζώνη μετά το ματς.

Το ντοκιμαντέρ “Captains Of The World” του Netflix, που οδηγεί το κοινό στα παρασκήνια του τουρνουά του Κατάρ, δείχνει ότι μέσα στο τούνελ, ο Μέσι σνόμπαρε τη χειραψία του Βέγκχορστ και αγνόησε εντελώς τον Ολλανδό επιθετικό.

Στη συνέχεια, το πλάνα μετατρέπεται σε μια σκηνή όπου ο θηριώδης επιθετικός εξηγεί στον Σέρχιο Αγκουέρο και σε αρκετούς από τους παίκτες της Αργεντινής: “Τον περίμενα (τον Μέσι) καθώς ήθελα να του δώσω το χέρι μου (χειραψία)”.

Ο Μέσι εμφανίζεται να φωνάζει στον Ολλανδό επιθετικό, αν και ο καβγάς έχει τελειώσει. Συγκεκριμένα του φώναξε από απόσταση σε βίντεο που τώρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, “σε καταστράψαμε χαμένε”!

Ο Μέσι παραδέχτηκε ότι δεν είναι περήφανος που έχασε την ψυχραιμία του. “Δεν μου αρέσει αυτό που έκανα”, έχει δηλώσει ο pulga σε παλαιότερη συνέντευξή του στη Mirror.

