Ο Λιονέλ Μέσι κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 και ένα νέο viral βίντεο αποκαλύπτει το… γούρι του κατά τη διάρκεια των αγώνων στο Κατάρ.

Ο δημοσιογράφος Ράμα Πανταρότο είχε δώσει το 2018 στον Λιονέλ Μέσι, μία κόκκινη κορδέλα της μητέρα του, υποστηρίζοντας ότι αγαπάει τον Αργεντινό σούπερ σταρ, περισσότερο και από τον ίδιο.

«Η μαμά μου σε αγαπάει περισσότερο από όσο αγαπάει εμένα. Κουβαλάω αυτή την κόκκινη κορδέλα για καλή τύχη. Αν την θέλεις, σου τη χαρίζω», του είχει πει τότε o συμπατριώτης του ρεπόρτερ, με τον Μέσι να του δείχνει μετά από καιρό, ότι τη φοράει στο πόδι του. Σε μία φωτογραφία μέσα από τα αποδυτήρια της Αργεντινής μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 λοιπόν, φαίνεται να τη φοράει και πάλι, όντας πια δεδομένο ότι ο αρχηγός της “αλμπισελέστε” τη θεωρεί γούρι του.

The best Messi video you’ll see today. pic.twitter.com/j4mk7Olfux