Ο Κώστας Τσιμίκας έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι της Λίβερπουλ απέναντι στην Άρσεναλ, με τον διεθνή Έλληνα ακραίο αμυντικό να συγκρούεται σε μια ανύποπτη φάση με τον Γιούργκεν Κλοπ και στη συνέχεια να τραυματίζεται για να γίνει αναγκαστική αλλαγή.

O Kώστας Τσιμίκας σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Μπουκάγιο Σάκα, έπεσε άσχημα στο έδαφος, με τον Έλληνα μπακ-χαφ μάλιστα να συγκρούεται με τον Γιούργκεν Κλοπ που βρισκόταν στο σημείο και στη συνέχεια να σφαδάζει από τον πόνο.

Μάλιστα σύσσωμο το ιατρικό τιμ των «ρεντς» έσπευσε να δει την κατάσταση του ποδοσφαιριστή της ομάδας, με τον Τσίμι ωστόσο να έχει χτυπήσει στον ώμο και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης.

Προς το παρών δεν υπάρχει κάτι επίσημο αναφορικά με την κατάσταση του τραυματισμού του, ωστόσο οι άνθρωποι της Λίβερπουλ κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.

