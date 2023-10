Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να έχει πια μόνιμη βασική θέση στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ και ξεκινάει στο ντέρμπι με την Έβερτον (21/10, 14:30) για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Άντι Ρόμπερτσον άνοιξε την… πόρτα της ενδεκάδας στον Κώστα Τσιμίκα και ο Γιούργκεν Κλοπ του δίνει την πρώτη ευκαιρία για να πάρει τη φανέλα του βασικού στο… σπίτι του, ξεκινώντας τον στο ντέρμπι του Λίβερπουλ.

Οι “κόκκινοι” θα ψάξουν μάλιστα μία νίκη που θα τος φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League, σε ισοβαθμία με Άρσεναλ και Τότεναμ, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από τις ομάδες του Λονδίνου.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ

Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Τσιμίκας, Σόμποσλαϊ, Μακάλιστερ, Χράφενμπερχ, Σαλάχ, Ζότα, Ντίας

🔴 TEAM NEWS 🔴



How we line-up for #LIVEVE📋