Λίβερπουλ: Θετικός στον κορονοϊό ο Μανέ!

Ο Σαντιό Μανέ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και τέθηκε κατευθείαν σε καραντίνα, με τη Λίβερπουλ να μην τον υπολογίζει σίγουρα για το παιχνίδι με την Άστον Βίλα στην Premier League.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έκανε το τεστ για τον κορονοϊό και όταν αυτό βγήκε θετικό, η Λίβερπουλ ακολούθησε όλα τα σχετικά πρωτόκολλα υγείας, ώστε να περιοριστεί το μέγεθος του προβλήματος.

Αναμένονται όμως πλέον και τα νέα τεστ των υπολοίπων, καθώς έχει σημάνει “συναγερμός” στα αποδυτήρια της ομάδας, ενόψει και των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στην Αγγλία.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines.