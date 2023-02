Μετά την ανταλλαγή του Ράσελ Γουέστμπρουκ, οι Λος Άντζελες Λέικερς προχώρησαν σε μία ακόμη κίνηση στην trade deadline, παραχωρώντας και τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Πάτρικ Μπέβερλι.

Οι Λέικερς έκαναν ανταλλαγή τον Μπέβερλι με τον Μο Μπάμπα των Ορλάντο Μάτζικ, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ τους, με την απόκτηση του πανύψηλου Μπάμπα.

Ο 34χρονος Μπέβερλι από την πλευρά του, κατέληξε σε ομάδα χωρίς στόχους και μένει να φανεί αν θα παραμείνει σε αυτή, αφού δεν περιλαμβάνεται στο πλάνο ανανέωσης των Μάτζικ.

