Ο πατέρας του Λουίας Ντίας αφέθηκε ελεύθερος μετά από 12 ημέρες που κρατούταν όμηρος από εγκληματική οργάνωση της Κολομβίας, μια είδηση που θα φέρει ανακούφιση στον Κολομβιανό ποδοσφαιριστή.

Όπως αναφέρει η Αγγλική «Daily Mail» ο πατέρας του Λουίς Ντίας, τον οποίο είχε απαγάγει η εγκληματική οργάνωση «ELN» στο Μπαράκας και κρατούνταν εδώ και 12 ημέρες έμεινε ελευθερος.

Μάλιστα ο πατέρας του Λουίς Ντίας είχε πέσει θύμα απαγωγής μαζί με την σύζυγο του, ωστόσο οι δράστες είχαν αφήσει ελεύθερη την ίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την γνωστοποίηση της συγκεκριμένης είδησης είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση έρευνας στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 230 άνδρες της αστυνομίας, αλλά και 120 κομάντο του στρατού, προκειμένου να βρεθούν τα ίχνη του άτυχου άνδρα.

Μάλιστα όπως αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ ο πατέρας του Λουίς Ντίας κρατούνταν στη ζούγκλα της Perija, κάτι που έκανε τις έρευνες ακόμα δυσκολότερες.

Ωστόσο οι ενέργειες της αστυνομίας είχαν ως αποτέλεσμα οι απαγωγείς να αφήσουν ελεύθερο τον άνδρα, προκειμένου να μην συλληφθούν.

