Ο Λούκα Ντόντσιτς πρόλαβε να σημειώσει 31 πόντους στο ματς των Ντάλας Μάβερικς με τους Πέλικανς, αλλά είχε μια άτσαλη πτώση στο παρκέ και αποχώρησε τραυματίας.

Καρδιοχτύπησαν οι Ντάλας Μάβερικς με τον Λούκα Ντόντσιτς. 7:12 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Σλοβένος γκαρντ επιτέθηκε προς το καλάθι των Πέλικανς, έχασε την ισορροπία του στον αέρα και προσγειώθηκε άτσαλα, με το βάρος του να πέφτει στον δεξιό αχίλλειο!

Ο ηγέτης του Ντάλας έμεινε για κάποια δευτερόλεπτα στο παρκέ και όλοι φοβήθηκαν για σοβαρή ζημιά. Ο Λούκα Ντόντσιτς πήγε κουταίνοντας στον πάγκο και τελικά δεν επέστρεψε στο παρκέ για το υπόλοιπο του αγώνα.

Η πρώτη διάγνωση κάνει λόγο για απλή κάκωση, που απλώς ίσως τον κρατήσει λίγες εκτός παρκέ.

«Θα δούμε πώς θα νιώθει και αύριο και θα σας πω περισσότερα», τόνισε ο προπονητής του, Τζέισον Κιντ, που φαινόταν αρκετά ήρεμος.

Luka goes hard and goes down hard! pic.twitter.com/egP0I9BAoL