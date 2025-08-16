Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: Άνετο διπλό για τους Καταλανούς στην πρεμιέρα της «La Liga»

Η Μπαρτσελόνα είχε εύκολο έργο στην έδρα της Μαγιόρκα στην πρεμιέρα της ισπανικής La Liga, καθώς πέτυχε από νωρίς δύο γκολ και έφθασε στη νίκη 3-0 με γκολάρα του Λαμίν Γιαμάλ στις καθυστερήσεις, ενώ οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν με 9 παίκτες.

Με τον Ραφίνια να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα και τον Φεράν Τόρες να διπλασιάζει τα γκολ για την ομάδα του πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισάωρο του αγώνα, η Μπαρτσελόνα δεν χρειάστηκε να… ιδρώσει κόντρα στην Μαγιόρκα.

Οι Νησιώτες δέχθηκαν μάλιστα στη συνέχεια δύο κόκκινες κάρτες μέσα σε 6 λεπτά, με αποτέλεσμα το ματς να “τελειώσει” από νωρίς υπέρ των Καταλανών. Το μόνο που άλλαξε στη συνέχεια ήταν το τελικό σκορ, με τον Λαμίν Γιαμάλ να κάνει… σεφτέ στη σεζόν στην Ισπανία, με ένα φοβερό γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

LAMINE YAMAL YOU ARE GENERATIONAL

pic.twitter.com/grobH6X3eo — Mod (@CFCMods) August 16, 2025

Φοβερό πραγματικά γκολ από τον Γιαμάλ.