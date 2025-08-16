Αθλητικά

Μαγιόρκα – Μπαρτσελόνα 0-3: Άνετο διπλό για τους Καταλανούς στην πρεμιέρα της «La Liga»

Συνέχισε από εκεί που έμεινε την προηγούμενη σεζόν και ο Γιαμάλ, πετυχαίνοντας ένα ακόμη εντυπωσιακό γκολ για την Μπαρτσελόνα
Ο Ραφίνια πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες
Ο Ραφίνια πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες / REUTERS/Francisco Ubilla

Η Μπαρτσελόνα είχε εύκολο έργο στην έδρα της Μαγιόρκα στην πρεμιέρα της ισπανικής La Liga, καθώς πέτυχε από νωρίς δύο γκολ και έφθασε στη νίκη 3-0 με γκολάρα του Λαμίν Γιαμάλ στις καθυστερήσεις, ενώ οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν με 9 παίκτες.

Με τον Ραφίνια να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα και τον Φεράν Τόρες να διπλασιάζει τα γκολ για την ομάδα του πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισάωρο του αγώνα, η Μπαρτσελόνα δεν χρειάστηκε να… ιδρώσει κόντρα στην Μαγιόρκα. 

Οι Νησιώτες δέχθηκαν μάλιστα στη συνέχεια δύο κόκκινες κάρτες μέσα σε 6 λεπτά, με αποτέλεσμα το ματς να “τελειώσει” από νωρίς υπέρ των Καταλανών. Το μόνο που άλλαξε στη συνέχεια ήταν το τελικό σκορ, με τον Λαμίν Γιαμάλ να κάνει… σεφτέ στη σεζόν στην Ισπανία, με ένα φοβερό γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Φοβερό πραγματικά γκολ από τον Γιαμάλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo