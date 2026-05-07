«Σαρώνει» η Dubai BC: Προχωρημένες επαφές και με τον Σιλβέν Φρανσίσκο

Ρόστερ «αστεριών» θέλει η ομάδα των ΗΑΕ για τη νέα σεζόν στη Euroleague
Ο Φρανσίσκο
Ο Φρανσίσκο σε αγώνα της Euroleague (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Έτοιμη να αυξήσει ακόμη περισσότερο το μπάτζετ της και να πάρει τους κορυφαίους παίκτες της Euroleague, εμφανίζεται η Dubai BC, με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να βρίσκεται επίσης σε επαφές μαζί της.

Μετά την πρώτη της σεζόν στη Euroleague, η Dubai BC φαίνεται ότι θέλει να κάνει άμεσα το… βήμα παραπάνω και στη Σερβία υποστηρίζουν ότι έχει προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με τον υποψήφιο MVP της διοργάνωσης, Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι και παρότι “γλυκοκοιτάζει” το NBA, δεν έχει κλείσει την πόρτα στην ομάδα των ΗΑΕ, η οποία είναι σε συζητήσεις και με τους Μάριο Χεζόνια, Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, Έλι Οκόμπο και Τσάβι Πασκουάλ.

