Δύσκολο θα είναι το ξεκίνημα της σεζόν για τον Σάσα Βεζένκοφ στο NBA, αφού ο προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς, Μάικ Μπράουν, έδειξε να μην έχει πειστεί ακόμη για τη βοήθεια που μπορεί να του προσφέρει ο Ελληνοβούλγαρος φόργουορντ.

Ο Μπράουν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για τον Βεζένκοφ και την παρουσία του στους Σακραμέντο Κινγκς και τόνισε ότι θα βρίσκεται αρχικά μεταξύ δεύτερης και τρίτης πεντάδας στην ομάδα του, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερος μέσα από τις προπονήσεις.

Έπαιξε καλά στην επίθεση, βελτιώνεται και εμείς δοκιμάζουμε διάφορα πράγματα. Ίσως βάλουμε τον Βεζένκοβ στη δεύτερη και τον Ντουάρτε στην τρίτη πεντάδα. Πιθανότατα δεν θα πειράξουμε την αρχική πεντάδα, όμως τη δεύτερη και την τρίτη μπορεί να τις αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή.

Ο Σάσα έχει δείξει την ευελιξία του στην επίθεση, αυτά που περιμένει ο κόσμος από εκείνον τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρω ακόμη αν θα είναι στο rotation στο ξεκίνημα της κανονικής περιόδου, πρέπει να γίνεται καλύτερος με κάθε ευκαιρία που παίρνει στην προπόνηση και στους αγώνες».

Mike Brown on the Sasha Vezenkov situation. He was non-committal on whether Vezenkov will be in the rotation when the season begins. pic.twitter.com/inuJdzWPIV