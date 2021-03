Δεν μπορούμε να πούμε πως.. πέφτουμε από τα σύννεφα, μετά και το τελευταίο «επεισόδιο» ανάμεσα στον Δημήτρη Ιτούδη και τον Μάικ Τζέιμς. Μέχρι νεωτέρας, ο Αμερικανός μένει εκτός ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Τον βάζει στον «πάγο». Λίγα 24ωρα μετά το –νέο- επεισόδιο που είχαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με την Ούνικς, ο Δημήτρης Ιτούδης έθεσε τον Μάικ Τζέιμς εκτός ομάδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας του. Μάλιστα, από την ΤΣΣΚΑ αναφέρεται ότι ο Έλληνα κόουτς ήταν αυτός που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Ο Μάικ Τζέιμς θα χάσει έτσι τη «διαβολοβδομάδα» της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη Euroleague. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται εκτός ομάδας.

James is suspended by the decision of the head coach



Our team’s guard @TheNatural_05 will not take part in the next CSKA games. The decision was made by the head coach @ItoudisD.#CSKAbasket pic.twitter.com/1suIZjcz6o