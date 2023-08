Ο Μάικ Τζέιμς θέλησε να πάρει θέση για τις διάφορες φωτογραφίες που τον απεικονίζουν με άλλες φανέλες πλην της Μονακό, με τον ίδιο να αναφέρει πως πρόκειται για άσχημα photoshops.

Ο Μάικ Τζέιμς ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει από την Μονακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, θέλησε να πάρει θέση για κάποιες εικόνες που τον δείχνουν να φορά φανέλες ομάδων από την Euroleague.

«Θα πω αυτό. Βλέπω πολλά άσχημα photoshops εκεί έξω» ήταν τα λόγια του, σε μια αινιγματική αν μη τι άλλο τοποθέτηση.

I will say this…. It’s a lot of bad photoshops out there lol