Μάντσεστερ Σίτι και Λιντς μπήκαν στη… σέντρα του νέου πρωταθλήματος της Premier League και το ίδιο έκαναν και κάποια… καλόπαιδα από τους οπαδούς τους.

Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λιντς έπαιξαν συγκρούστηνα λίγη ώρα πριν από τη “σέντρα” του αγώνα του “Ολντ Τράφορντ” για την πρώτη αγωνιστική της Premier League.

Οι εικόνες από τις άγριες συμπλοκές στους δρόμους του Μάντσεστερ είναι σοκαριστικές. Τα video που ανεβαίνουν στα social media εμφανίζουν τη μανία των οπαδών. Μάλιστα, πάνω στην… τρέλα της στιγμής κάποιοι δεν πρόσεξαν και χτύπησαν οπαδούς της δικής τους ομάδας (σ.σ. βέβαια, μόλις συνειδητοποίησαν τι κάνουν, σταμάτησαν).

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν υπάρξει τραυματισμοί κι εάν έχουν γίνει συλλήψεις.

Manchester United and Leeds United fans clashing ahead of the game today pic.twitter.com/VhtYSTJXQT