Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θυμίζει… καζάνι που βράζει, με τους οπαδούς της ομάδας να διαμαρτύρονται κατά των ιδιοκτητών, λίγη ώρα πριν τη “σέντρα” του ντέρμπι με την Λίβερπουλ (22:00, NewsIt.gr, Novasports Prime).

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πραγματοποιούν μεγάλη διαμαρτυρία κατά της οικογένειας Γκλέιζερ (σ.σ. οι ιδιοκτήτες του συλλόγου) ενόψει του αποψινού αγώνα με τη Λίβερπουλ. Το συγκεκριμένο γεγονός θυμίζει σε πολλούς τη μεγάλη διαδήλωση που είχε γίνει τον Μάιο του 2021, κατά την οποία αναβλήθηκε η αναμέτρηση μεταξύ των δύο συλλόγων.

We are here as always. We love this club. It’s our club. So kindly fu*koff Glazer rats. pic.twitter.com/tSg2ef10t8