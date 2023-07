Τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει να φοράει για αρκετά χρόνια ο Μάρκους Ράσφορντ.

Δεν το κουνάει από το «Ολντ Τράφορντ» ο Μάρκους Ράσφορντ. Ο διεθνής Άγγλος επιθετικός ανανέωσε τη συνεργασία του με τους «κόκκινους διαβόλους», υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028.

«Μπήκα στην οικογένεια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα 7 μου χρόνια με ένα όνειρο. Το ίδιο πάθος, η ίδια περηφάνια και η ίδια αποφασιστικότητα να πετύχω με οδηγούν μπροστά κάθε φορά, που φοράω αυτήν τη φανέλα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Ράσφορντ βρίσκεται στην Γιουνάιτεντ από το 2005, έχοντας περάσει από όλα τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Το επίσημο ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα το έκανε το 2015, μετρώντας έκτοτε 359 εμφανίσεις με 123 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις!

