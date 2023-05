Απονομή και πανηγυρισμοί! Έχοντας εξασφαλίσει ήδη το πρωτάθλημα, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε (1-0) και της Τσέλσι και σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή μέσα στο «Έτιχαντ», μπροστά στο κοινό της.

Με νίκη γιόρτασε η Μάντσεστερ Σίτι την κατάκτηση του τίτλου της Premier League. H ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επικράτησε 1-0 της Τσέλσι και πανηγύρισε με χιλιάδες φίλους της στο «Έτιχαντ» τον 5ο τίτλο της την τελευταία εξαετία. Ένας τίτλος που είχε κριθεί από χθες όταν η Άρσεναλ γνώριζε την ήττα από τη Νότιγχαμ.

Παρά τα μηνύματα από τα μάτριξ του γηπέδου και τις εκκλήσεις, για να μην μπει κόσμος στον αγωνιστικό χώρο με το σφύριγμα της λήξης, οι φίλοι της Σίτι εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, πανηγυρίζοντας για την κατάκτηση του τίτλου.

Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα, όμως, είχαν την ευκαιρία να σηκώσουν την κούπα μέσα στο «σπίτι» τους. Ο Ιλκάι Γκουντογκάν ήταν εκείνος που παρέλαβε το τρόπαιο και το σήκωσε στον αέρα μπροστά από την υπόλοιπη ομάδα στην οριστικοποίηση του… χατ-τρικ πρωταθλημάτων και των 5 τίτλων σε 6 σεζόν από την αρμάδα του Γκουαρδιόλα.

MANCHESTER CITY ARE PREMIER LEAGUE CHAMPIONS AGAIN pic.twitter.com/RNZ7GnSScb

BREAKING: Man City lift the Premier League trophy



Watch the highly-anticipated moment belowhttps://t.co/eEO5EPtnVQ



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hOsB7im6Cd