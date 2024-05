Euroleague: Οι ημέρες και οι ώρες των αναμετρήσεων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το πέμπτο παιχνίδι των πλέι οφ

O Oλυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσουν Μπαρτσελόνα και Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πέμπτη αγωνιστική των πλέι οφ της Euroleague, με την διοργάνωση να γνωστοποιεί τις ημέρες και τις ώρες των δυο αναμετρήσεων.

Συγκεκριμένα τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν μπροστά τους μια τεράστια πρόκληση στο πέμπτο παιχνίδι που θα δώσουν απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Μακάμπι Τελ Αβίβ αντίστοιχα, με τις δυο ελληνικές ομάδες να βλέπουν την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Μάλιστα από την ομοσπονδία έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες αλλά και οι ώρες για τα γκέιμ 5, με τα δυο παιχνίδια να γίνονται σε διαφορετικές ημέρες.

Πρώτος θα ριχτεί στη «μάχη» ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο ΟΑΚΑ την Τρίτη του Πάσχα (7/05/24) θα αντιμετωπίσει την Μακάμπι στις 21:15, ενώ μια ημέρα αργότερα και συγκεκριμένα την Τετάρτη (8/05/24) ο Ολυμπιακός στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» θα φιλοξενηθεί από την Μπαρτσελόνα στις 22:00.

