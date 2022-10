Η κάμερα “συνέλαβε” αρκετούς οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποχωρούν από το «Έτιχαντ», μετά τα τέσσερα γκολ που δέχθηκε η ομάδα τους στο πρώτο ημίχρονο του ντέρμπι στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι.

Φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν άντεξαν να δουν το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι στην έδρα της Μάντσεσερ Σίτι, μετά το 4-0 του πρώτου μέρους (9η αγωνιστική στη Premier League).

Ο Έρλινγκ Χάλαντ και ο Φιλ Φόντεν πέτυχαν από δυο γκολ και… ανάγκασαν αρκετούς φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φύγουν από το “Ετιχάντ”, χωρίς να περιμένουν κάποια αντίδραση της ομάδας τους στο 2ο ημίχρονο.

Man Utd fans have seen enough. pic.twitter.com/CZ88eVvC14