Παρά τις λιγοστυές στιγμές έντασης κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο Οπόρτο, λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Champions league.

Οι Άγγλοι οπαδοί ταξίδεψαν στην Πορτογαλία, για να παρακολουθήσουν από κοντά τον «εμφύλιο» τους στον τελικό του Champions League. Μάντσεστερ Σίτι και Τσελσι κοντράρονται για το τρόπαιο με τα.. μεγάλα αυτιά και οι φίλοι τους δημιούργησαν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στους δρόμους του Οπόρτο και στις fun zone.

Στο «Ντραγκάο» θα βρεθεί και ο πρώην αρχηγός της Σίτι, Πάμπλο Σαμπαλέτα.. Ο Αργεντινός συμμετείχε στη… γιορτή που έστησαν οι φίλοι της ομάδας του, πριν πάρουν το δρόμο για το γήπεδο του τελικού.

This is the scene in Porto, #Portugal as fans arrive to see #Chelsea and #ManchesterCity play in the Champions League Final later.



