Μαραντόνα: Ένωσε τους οπαδούς των Μπόκα και Ρίβερ! Δακρυσμένοι και αγκαλιασμένοι (video)

Οι Αργεντινοί προσέρχονται στο λαϊκό προσκύνημα για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ώστε να αποχαιρετήσουν το δικό τους ποδοσφαιρικό θεό. Το θρυλικό «δεκάρι» του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ένωσε ακόμα και τους αιώνιους «εχθρούς», τους φίλους της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα δόξασε την Αργεντινή εντός αγωνιστικού χώρου και λατρεύτηκε από τους ποδοσφαιρόφιλους εντός και εκτός συνόρων.

Ο «Θεός» του ποδοσφαίρου βύθισε το χώρο του αθλήματος στο πένθος με το θάνατο του και τις τελευταίες ώρες η σορός του τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Οι εικόνες που βγαίνουν από την Casa Rosada, την έδρα της κυβέρνησης της Αργεντινής, είναι συγκλονιστικές.

Οι Αργεντινοί θρηνούν για τον ποδοσφαιρικό τους ήρωα! Μάλιστα, ο… πόνος είναι τέτοιος που έφερε… κοντά ακόμα και τους οπαδούς της Μπόκα Τζούνιορς (ομάδας που ο Μαραντόνα φόρεσε τη φανέλα) και της Ρίβερ Πλέιτ.

Οπαδοί των «αιώνιων εχθρών» του ποδοσφαίρου της Αργεντινής φόρεσαν τις φανέλες τους, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Μαραντόνα και έκλαψαν αγκαλιά!

An touching moment, Boca Juniors and River Plate fans share tears at Maradona farewell 😢💔#RIPDiego #Maradona #DiegoMaradona pic.twitter.com/4D3PMrDAyH