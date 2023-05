Για δεύτερη σερί χρονιά, η Καρολίνα Μούχοβα απέκλεισε την Μαρία Σάκκαρη στο Roland Garros. Η Τσέχα τενίστρια νίκησε την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με 2-0 σετ και την… πέταξε εκτός του γαλλικού Grand Slam, από τον πρώτο γύρο του (την περασμένη σεζόν είναι γίνει στο δεύτερο).

Το πρώτο σετ είχε μεγάλη αγωνία και κρίθηκε στο τάι μπρέικ μετά από 68 λεπτά. Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε στο 3-0 στα game κάνοντας πρώτη break, για να χάσει στη συνέχεια τρία σερί game και να δεχθεί την ισοφάριση (3-3) από την Μούχοβα. Οι δυο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το 5-5, με την Τσέχα αθλήτρια να κάνει το break για το 6-5. η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έστειλε το πρώτο σετ να κριθεί στο τάι μπρέικ, σπάζοντας το σερβίς της αντιπάλου της, με την Τσέχα όμως να το κατακτά με 7-5.

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε με break στο δεύτερο σετ (1-0) και έφτασε και στο 2-0. Η Καρολίνα Μούχοβα όμως “έσπασε” το σερβίς της αντιπάλου της και μάλιστα πήρε και το προβάδισμα (3-2, 4-3 και 5-4).

Στο κρίσιμο 10ο game η Μαρία Σάκκαρη έκανε διπλό λάθος σε σερβίς στο 30-30, αλλά αντέδρασε και έκανε το 5-5. Η Μούχοβα έφτασε με δυσκολία στο 6-5 και τελικά πήρε το σετ με 7-5 και τη νίκη.

