Η Μαρια Σάκκαρη έχασε με 6-3 το πρώτο σετ από την Μαρτίνα Τρεβιζάν, στον πρώτο αγώνα της Ελλάδας με την Ιταλία για τα ημιτελικά του United Cup και “εξερράγη”.

Η Μαρτίνα Τρεβίζαν ήταν ανώτερη από την Μαρία Σάκκαρη στο πρώτο σετ και έκανε το πρώτο βήμα για τη νίκη, επικρατώντας με 6-3. Η Σάκκαρη πρέπει να ηρεμήσει, να ανακτήσει τις δυνάμεις της και να πάει για την ανατροπή.

Η Σάκκαρη έκανε αρκετά λάθη κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ και πηγαίνοντας προς τον ελληνικό πάγκο δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Πέταξε την ρακέτα στην καρέκλα της, ενώ η κάμερα την έπιασε να έχει συζήτηση με τον προπονητή της, να μιλάει με έντονο τρόπο και να πετάει κάτω την πετσέτα της κι ένα μπουκάλι.

Χτυπάει στην κερκίδα το μπαλάκι η Σάκκαρη και δέχεται προειδοποίηση

The upset is on in Sydney! Maria Trevisan takes the first set over a FURIOUS Maria Sakkari!



#UnitedCup LIVE | https://t.co/xqP6IMIrCj#9WWOS #Tennis pic.twitter.com/Q5WFtRUhCz