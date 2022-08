Η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να περάσει το πρώτο δύσκολο τεστ της Στόαν Στέφενς, στο 1000άρι τουρνουά του National Bank Open, επικρατώντας με 2-1 στο δεύτερο γύρο του Canandian Open.

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Στέφενς με 6-2, 4-6, 6-2 και πέρασε στον τρίτο γύρο του Canandian Open. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε 2 ώρες και 9 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της αντιπάλου της, επέστρεψε στο δρόμο των επιτυχιών -μετά και τον γρήγορο αποκλεισμό της στο Σαν Χοζέ- και εξασφάλισε την είσοδό της στις «16» καλύτερες του 1000αριού στο Τορόντο, μετά και την πρώτη της νίκη στην αμερικανική hardcourt season.

Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται και πάλι την Πέμπτη (11.08) και θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα της Καρολίνα Πλίσκοβα με την Αμάντα Ανισίμοβα.

A midnight battle goes the way of the Greek ⚡️@mariasakkari ousts Stephens in 3 sets!#NBO22 pic.twitter.com/lLCQuQRZdl