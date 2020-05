Tην συγκινητική αφιέρωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην μητέρα του, από τη βραδιά που στέφθηκε MVP της σεζόν στο ΝΒΑ, θυμήθηκαν οι Μιλγουόκι Μπακς με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας σήμερα (10/5).

Η ανάρτηση των Μιλγουόκι Μπακς για την Ημέρα της Μητέρας (10/5) είχε κι αυτή… Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα τα “ελάφια” θυμήθηκαν το λόγο που έβγαλε πέρυσι ο “Greek Freak” όταν στέφθηκε MVP της σεζόν στο ΝΒΑ, όπου μεταξύ άλλων ευχαριστούσε την μητέρα του, με δάκρυα στα μάτια, σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.

Μεταξύ άλλων ο Αντετοκούνμπο είχε πει τότε: “Θέλω να ευχαριστήσω την υπέροχη μητέρα μου, είναι η ηρωίδα μου. Πάντα πίστευε σε εμάς, ήταν δίπλα μας”.

“You are my TRUE HERO.”



💚 Happy Mother’s Day to all the amazing moms 💚 pic.twitter.com/ptECWVQpy6