Ο Μικάελ Σουμάχερ αποτέλεσε ίσως τον κορυφαίο πιλότο της Formula 1 όλων των εποχών, αλλά από τον Δεκέμβριο του 2013 και μετά βρίσκεται αποκλεισμένος στο σπίτι του, έχοντας υποστεί ένα σοβαρότατο τραυματισμό σε ατύχημα στις Γαλλικές Άλπεις.

Έκτοτε οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του είναι μηδαμινές, αλλά ένα νέο ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε για τη ζωή του, είναι πιθανό να φέρει στη δημοσιότητα κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Αυτό ευελπιστούν τουλάχιστον όλοι οι οπαδοί του, με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο διαφημίζεται ως “το μοναδικό με την πλήρη υποστήριξη της οικογένειας Σουμάχερ”.

Το πολυαναμενόμενο ντοκιμαντέρ μάλιστα, έχει πλέον και ημερομηνία προβολής, αφού το Netflix ανακοίνωσε ότι θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2021. Όπως έγινε γνωστό δε, σε αυτό θα μιλήσουν τόσο η σύζυγός του Κορίνα και τα παιδιά του Μικ και Τζίνα, όσο και σημαντικές προσωπικότητες της Formula 1, όπως οι Χάκινεν, Κούλθαρντ, Έκλεστον, και Τοντ.

SCHUMACHER – the first film supported by his family – gives unique insights into the life of the seven-time Formula 1 world champion Michael Schumacher. Only on Netflix, from 15 September. pic.twitter.com/ChcEEaKfsb