Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης βρέθηκε μαζί με τον πατέρα του -και ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ- στα επίσημα του Γουέμπλεϊ και πανηγύρισαν μαζί την επιστροφή της ομάδας στην Premier League.

Η αναμονή των οπαδών της Νότιγχαμ Φόρεστ για την επιστροφή στην Premier League… τελείωσε. Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη νίκησε την Χάντερσφιλντ με 1-0 στον τελικό ανόδου που έγινε στο Γουέμπλεϊ κι έτσι τη νέα σεζόν θα βρεθεί στα “σαλόνια” του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης βρέθηκε κοντά στην ομάδα, στη φετινή της “μεγάλη” πορεία ανόδου και δεν θα μπορούσε να χάσει τον τελικό των play off. Πανηγύρισε μαζί με τον πατέρα του τη νίκη της Νότιγχαμ και σήκωσε την κούπα που συνόδεψε την επιτυχία της Φόρεστ, έχοντας στα χέρια μια ελληνική σημαία.

Λίγο αργότερα, φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο και έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ομάδας: “Τα λέμε στην Premier League” ανέφερε στο ποστάρισμα του στα social media.

See you all in the Premier League #BELIEVE pic.twitter.com/dqZnKdAex5