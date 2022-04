Ο Μίνο Ραϊόλα ήταν ένας από τους πιο διάσημους μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Στο πελατολόγιο του βρισκόταν ονόματα μεγάλων σούπερ σταρ.

Ο Μίνο Ραϊόλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Ιταλός ατζέντης ήταν ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στον χώρο, έχοντας ταράξει ουκ ολίγες φορές τα νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου με τις μεταγραφικές υποθέσεις του.

Ο εκλιπών είχε για πελάτες πολλούς διάσημους ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, διαχειριζόταν τις υποθέσεις μεταξύ άλλων των Χάαλαντ, Ντε Λιχτ, Ντοναρούμα, Πογκμπά, Ιμπραχίμοβιτς, Ντε Φράι, Χράφενμπερχ, Βεράτι, Λοθάνο, Ντάμφρις, Μάλεν, Κλάιφερτ, Μαζραουί και Μαζραουί.

