Η είδηση του θανάτου του Μίνο Ραϊόλα σε ηλικία 54 ετών έκανε τον γύρο του κόσμου το μεσημέρι της Πέμπτης (28/4), με τα μεγαλύτερα ΜΜΕ του πλανήτη να το παίζουν ως πρώτο θέμα. Ωστόσο, πρόκειται για ένα μεγάλο φιάσκο, καθώς ο διάσημος μάνατζερ όχι μόνο ζει, αλλά έκανε και σχετική ανάρτηση στο twitter.

“Τρέχουσα κατάσταση υγείας όσους αναρωτιούνται: εκνευρισμένος που με πέθαναν για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες. Επίσης, φαίνεται ότι έχω τη δυνατότητα να αναστηθώ”, έγραψε στο twitter ο Μίνο Ραϊόλα, βάζοντας τέλος στις φήμες που τον ήθελαν νεκρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.