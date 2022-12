Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες εξελίχτηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της Αργεντινής στον προημιτελικό με την Ολλανδία για το Μουντιάλ 2022.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες έπιασε δύο πέναλτι και χάρισε την πρόκριση στην Αργεντινή. Μετά το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι, φρόντισε, μάλιστα, να τα χώσει στον ολλανδικό πάγκο.

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είχε ένα απίθανο ξέσπασμα στο οποίο απευθυνόταν σε κάποιο μέλος της εθνικής Ολλανδίας. “Σε γ….σα δύο φορές. Δύο φορές. Πο….να”.

Όπως υποστηρίζει το TyC Sports, ο Αργεντινός τερματοφύλακας απευθυνόταν σε παίκτη της Ολλανδίας, ενώ άλλα Μέσα αναφέρουν ότι επιτέθηκε προς τον Φαν Χάαλ, ο οποίος τσακωνόταν με τον Λιονέλ Μέσι.

Emi Martínez: “I fu*ked you twice! twice! you bi*ch.” pic.twitter.com/RVyH11mykK

The footage of Emiliano Martínez screaming towards Dutch bench 🗣️: “I fucked you twice, puto de mierda.” #ARG pic.twitter.com/bkselKpVDS