Το Ιράν αναμένεται να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ σε παιχνίδι που μπορεί να κρίνει την πρόκριση στο Μουντιάλ 2022 και η αναμέτρηση πήρε “φωτιά” από πολύ νωρίς.

Κι αυτό γιατί το Ιράν ετοιμάζεται να καταγγείλει τις ΗΠΑ στη FIFA, εξαιτίας μίας σειράς αναρτήσεων της αμερικανικής ομοσπονδίας στα social media, στις οποίες εμφανίζεται “πειραγμένη” η σημαία της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, από τη σημαία του Ιράν λείπει το έμβλημα της ισλαμικής δημοκρατίας, γεγονός που έχει εξοργίσει τους Ιρανούς, που κάνουν λόγο για ασέβεια και αυξάνει την ένταση ενόψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων (Τρίτη 29/11), στο Μουντιάλ του Κατάρ.

US Men’s National Soccer Team’s IG and Twitter accounts (@USMNT) have removed the Islamic Republic emblem from the Iran flag in anticipation of the #FIFAWorldCup USA versus Iran game on 11/29.



(Iranians are posting thanks on IG)#MahsaAmini pic.twitter.com/9As8xuDyK9