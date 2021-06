Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για τον πέμπτο αγώνα της σειράς των play off κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Καϊρί Ίρβινγκ, μετά το “βαρύ” διάστρεμμα που υπέστη στο προηγούμενο παιχνίδι.

Ο Αμερικανός γκαρντ τραυματίστηκε μετά από μία άσχημη “προσγείωση” πάνω στο πόδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Σύμφωνα με το ESPN όμως, ο Ίρβινγκ εκτιμάται ότι δεν θα είναι διαθέσιμος σε κανένα από τα επόμενα παιχνίδι των Νετς με τους Μπακς, ακόμη κι αν η σειρά φθάσει στα 7 παιχνίδια (είναι στο 2-2 αυτή τη στιγμή). Η ομάδα της Νέα Υόρκης πάντως, ελπίζει στην επιστροφή του έτερου τραυματία, Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος αναμένεται να δοκιμάσει να αγωνιστεί και στο 5ο ματς των ημιτελικών της Ανατολής στο NBA.

