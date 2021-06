Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους Μπρούκλιν Νετς στο 5ο παιχνίδι των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA και η ομάδα της Νέας Υόρκης είναι πιθανό τελικά να έχει στη σύνθεσή της και τον Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε μία υποτροπή στον τραυματισμό του στον πρώτο αγώνα της σειράς και δεν αγωνίστηκε έκτοτε, αλλά η νέα απουσία του Καϊρί Ίρβινγκ σε συνδυασμό με την ισοφάριση των “ελαφιών” σε 2-2, “πίεσαν” για την επιστροφή του στο πλευρό του Κέβιν Ντουράντ.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ λοιπόν, τίθεται πια ως αμφίβολος για το παιχνίδι και όχι σίγουρα εκτός, όπως αναφερόταν μέχρι και χθες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελπίδες για τη συμμετοχή του. Το πιο πιθανό είναι πια να δοκιμάσει την τελευταία στιγμή το πόδι του και αν νιώσει αρκετά δυνατός, θα… πέσει στη “μάχη” που θα κρίνει ποια ομάδα θα βρεθεί μία νίκη μακριά από την πρόκριση.

Nets have upgraded James Harden to doubtful for Game 5.