Μπαρτσελόνα: Οι οπαδοί γιούχαραν τους παίκτες στη φιλική ήττα με 3-0 από τη Μονακό

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε με 3-0 από τη Μονακό σε φιλική αναμέτρηση πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στην Ισπανία και οι οπαδοί της αποδοκίμασαν τους παίκτες.

Μετά το δεύτερο γκολ της Μονακό, αλλά και στη συνέχεια και στο τέλος του αγώνα, οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα γιούχαραν τους ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ για τη… χαλαρότητα στο φιλικό ματς, το οποίο αποτέλεσε και πρόβα τζενεράλε για την έναρξη της σεζόν 2024-25.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με αποθέωση για το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, Ντάνι Όλμο, αλλά ολοκληρώθηκε με άσχημο τρόπο για τους Καταλανούς και χτύπησε… καμπανάκι για τα επίσημα ματς.

🎥 | Boos ring out at Montjuïc stadium as Barcelona go 0-2 down to Monaco in the Gamper Trophy game. It’s been a tough evening so far for new manager Hansi Flick’s first home game as Barça boss.https://t.co/3gxRaNpzvi pic.twitter.com/QXQu2ymXVl