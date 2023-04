Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα θέλουν να δουν και πάλι στην ομάδα τον Λιονέλ Μέσι. Οι ιαχές για τον Αργεντινό “δόνησαν” το “Καμπ Νου” κατά τη διάρκεια της ρεβάνς της ομάδας με την Ρεάλ Μαδρίτης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας (ήττα και αποκλεισμός των “μπλαουγκράνα” μετά το βαρύ 0-4).

Ήταν το 10ο λεπτό του Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Mαδρίτης όταν οι οπαδοί των Καταλανών εξέφρασαν -με τον δικό τους τρόπο- πως θέλουν να δουν και πάλι τον Λιονέλ Μέσι στην ομάδα.

Τη στιγμή που η διοίκηση της Μπαρτσελόνα διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή, προσπάθεια, για την επιστροφή του 35χρονου στην ομάδα, οι οπαδοί των “μπλαουγκράνα” φώναξαν, ρυθμικά, “Μέσι, Μέσι” στο 10ο λεπτό του Clasico (το νούμερο της φανέλας του Αργεντινού).

Μετά, ακολούθησε η πίκρα για την βαριά ήττα με 4-0 και τον αποκλεισμό από τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας.

Barcelona fans chanting “Messi, Messi, Messi” at the ten-minute mark



(via @samuelmarsden) pic.twitter.com/RSJZmQtd0l