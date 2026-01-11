Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Ο Ραφίνια έδωσε στους Καταλανούς το Super Cup Ισπανίας

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης μας “χάρισαν” μια ματσάρα στον τελικό του Super Cup Ισπανίας που έγινε στην Τζέντα, με τους Καταλανούς να επικρατούν με 3-2 και να σηκώνουν για 16η φορά το βαρύτιμο τρόπαιο. Δυο γκολ ο Ραφίνια στην αναμέτρηση. Μεγάλες χαμένες ευκαιρίες οι “μερένγκες” στις καθυστερήσεις για την ισοφάριση.

Δείτε το live του αγώνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναμέτρηση…

Η Μπαρτσελόνα έδειξε να “πατάει” καλύτερα από την Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς, αν και αμυντικά παρουσίασε κάποια προβλήματα, με τους “μερένγκες” να βγάζουν μπαλιές στην πλάτη της άμυνας των Καταλανών και τον Βινίσιους να προσπαθεί να απειλήσει. Στις φάσεις που κατάφερε να βγάλει, ο Βραζιλιάνος (14′) αλλά και ο Γκονζάλο (32′) δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον πο

Αφού γλίτωσε από τις πρώτες φάσεις της ρεάλ, η Μπαρτσελόνα βγήκε με μεγαλύτερες αξιώσεις στην επίθεση. Στο 35′ ο Γιαμάλ βρήκε τον Ραφίνια, αλλά το σουτ του δεύτερου ήταν κακό. Ένα λεπτό μετά, ο Βρςζιλιάνος εξτρέμ των καταλανών πήρε.. το αίμα του πίσω, νικώντας με τρομερό διαγώνιο σουτ τον τερματοφύλακα της “βασίλισσας’ για το 1-0.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μπαρτσελόνα έδειξε να ελέγχει το ματς, που πήγαινε προς την ανάπαυλα. Στο 45+2′ όμως ο Βινίσους πήρε τη μπάλα από τα αριστερά, απέφυγε με “τούνελ” τον Κουντέ για να μπει στην περιοχή, έκανε ό,τι ήθελε την υπόλοιπη άμυνα της Μπαρτσελόνα με αλλεπάλληλες προσποιήσεις και πλάσαρε ιδανικά στη γωνία για το 1-1.

Οι καθυστερήσεις του αγώνα έκρυβαν δυο ακόμα γκολ, ένα για κάθε ομάδα. Στο 45+3′ ο Πέδρι κάνει την κάθετη στην καρδιά της άμυνας, της Ρεάλ και ο Λεβαντόφσκι με λόμπα νίκησε τον Κουρτουά στο τετ-α-τετ για το 2-1. Στο 45+5′ όμως και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Χάουσεν πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Γκονζάλο Γκαρθία, ενώ έπεφτε στο έδαφος, “εκτέλεσε” χωρίς ισορροπία για το 2-2.

Ρεάλ και Μπαρτσελόνα έπιασαν τρομερό ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο του τελικού, χωρίς όμως να μας δώσουν την ίδια ροή χαμένων ευκαιριών. Οι “μερένγκες” ήταν αυτοί που ήταν πιο απειλητικοί στο ξεκίνημά του, με τις προσπάθειες των Βινίσιους και Ροντρίγκο, την ώρα που στην άμυνα δεν άφησαν πολλά περιθώρια στους Καταλανούς.

Σε ένα clasico όμως, όλη αυτή η… σταθερότητα αλλάζει με πολύ εύκολο τρόπο και στα ξαφνικά. Στο 73′ ο Ραφίνια πήρε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής κι έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Ασένσθιο, ο Κουρτουά μπερδεύτηκε από τη νέα τροχιά της κι έτσι είχαμε το 3-2, με το δεύτερο τέρμα του Βραζιλιάνου στον τελικό του Super Cup Ισπανίας.

Ο Τσάμπι Αλόνσο προχώρησε σε αλλαγές στη συνέχεια, ρίχνοντας στο ματς και τον Κιλιάν Εμπαπέ, που ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα τραυματισμού την τελευταία περίοδο. Ο Γάλλος δέχθηκε στο 90+1′ ένα σκληρό τάκλιν από τον Ντε Γιόνγκ, με τον Ολλανδό να αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα!

Στο 90+5′ ο Ράσφορντ έφυγε στην κόντρα, έπιασε το σουτ λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο φινάλε του αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε μεγάλες ευκαιρίες για να στείλει το ματς στην παράταση. Ένα λεπτό μετά, οι μερένγκες κυκλοφόρησαν την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, ο Καρέρας έπιασε ανενόχλητος το πλασέ από το πέναλτι, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον αντίπαλο πορτιέρε. Στο 90+7′ ο Ασένθι έπιασε κεφαλιά στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα πήγε πάνω στον τερματοφύλακα των Καταλανών.

Με την ήττα της στον τελικό του Super Cup Ισπανίας, η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στα 13 τρόπαια στο θεσμό.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μπαρτσελόνα: Γκαρθία – Κουντε, Κουμπαρσί, Έρικ (83′ Μαρτίν), Μπαλντέ – Πέδρι, Ντε Γιόνγκ – Γιαμάλ (90+3 Αραούχο), Φερμιν (66′ Όλμο), Ραφίνια (83′ Ράσφορντ) – Λεβαντόβσκι (67′ Φεράν)

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά – Ασένθιο, Τσουαμενί, Χάουσεν (76′ Άλαμπα), Καρέρας – Βαλβέρδε, Καμαβινγκά (82′ Θεμπάγιος), Μπέλιγχαμ – Ροντρύγκο, Βίνι (82′ Μασταντουονο), Γκονθάλο (76′ Εμπαπέ)