Η Μπαρτσελόνα ίδρωσε στο δεύτερο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις στη Βαρκελώνη, ωστόσο επικράτησε με 89-81 και έκανε το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά για τα πλέι οφ της Euroleague.

Η Μπαρτσελόνα υπερασπίστηκε και πάλι αποτελεσματικά την έδρα της και βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από το Final Four της Euroleague, στοχεύοντας στο να τελειώσει τη σειρά με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας την ερχόμενη εβδομάδα.

Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι, όπου η Μπαρτσελόνα έκανε περίπατο, η ομάδα του Γιασικεβίτσιους τα βρήκε σκούρα κόντρα στους μαχητικούς Λιθουανούς, οι οποίοι βρισκόντουσαν μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα μέχρι την τέταρτη περίοδο.

BIG time play 🥶 @nicolapro7 beats the buzzer from down TOWN 🚨 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/punShrEiwG