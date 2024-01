Η Μπασκόνια έκανε το “νταμπλ” κόντρα στον Ολυμπιακό στη φετινή Euroleague. Μετά τη νίκη τους στο ΣΕΦ, οι Βάσκοι επικράτησαν των “ερυθρολεύκων” και στη “Φερνάντο Μπουέσα Αρένα” (80-69), με τον Χάουαρντ να έχει ηγετική εμφάνιση. 47 πόντους δέχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Μπαρτζωκα.

Αποτυχημένη “διαβολοβδομάδα” για τον Ολυμπιακό στη Euroleague (μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους 0/2). Οι Πειραιώτες ηττήθηκαν με 80-69 στην έδρα της Μπασκόνια, είδαν το ρεκόρ τους να πέφτει στο 11-10 και έμειναν και πάλι χωρίς νίκη -φέτος- κόντρα σε ισπανική ομάδα στη διοργάνωση. Απ’ την άλλη, οι Βάσκοι ανέβασαν το ρεκόρ τους, πιάνοντας στη βαθμολογία τους “ερυθρόλευκους”. Μάλιστα, τους… έχουν πλέον στην ισοβαθμία!

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Κάναν με 19 πόντους, με τον Μιλουτίνοφ να κάνει νταμπλ-νταμπλ με 12π. και 14 ριμπάουντ. Την καλύτερή του εμφάνιση με τα ερυθρόλευκα έκανε ο Πετρούσεφ με 14 πόντους. Από τους Βάσκους, κορυφαίος ήταν ο Χάουαρντ με 21 πόντους και 5/9 τρίποντα.

Το παιχνίδι…

Οι δυο ομάδες έκαναν αρκετά λάθη στο ξεκίνημα του αγώνα, ενώ ήταν άστοχες με κοντινά σουτ. Μπασκόνια και Ολυμπιακός έφτασαν στο 6-6, έχοντας από δυο τρίποντα και στο 10-6 μετά από σχεδόν πέντε λεπτά αγώνα.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στον Φαλ, ενώ είδε τον Γουόκαπ να φτάνει σε δεύτερο φάουλ. Ο Κάνααν όμως έδειξε “ζεστός” από το τρίποντο, κρατώντας κοντά τους Πειραιώτες στο σκορ (14-12). Ο Αμερικανός είχε 4/4 από την περιφέρεια και ήταν ο κύριος λόγος -μαζί με την άμυνα της ομάδας του Μπαρτζώκα- που οι “ερυθρόλευκοι” ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο, προηγούμενοι με 17-14.

.@SiP03 starting with 4/4 from behind the arc…



He’s feeling it tonightpic.twitter.com/YDO3cXgdDS