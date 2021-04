Η Τσέλσι βρισκόταν σε απόλυτα ανοδική πορεία τον τελευταίο καιρό, αλλά η αναπάντεχη ήττα με το “βαρύ” 5-2 από τη σχεδόν υποβιβασμένη Γουέστ Μπρομ, φαίνεται ότι δημιούργησε… μπάχαλο στο εσωτερικό της.

Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, ο Κέπα πιάστηκε στα χέρια με τον Ρούντιγκερ στην προπόνηση και ο Τούχελ αναγκάστηκε να διώξει τον δεύτερο, για να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Επεισόδιο υπήρξε όμως και μεταξύ του αρχηγού Θέσαρ Αθπιλικουέτα και του Ρις Τζέιμς, αμέσως μετά το ματς, γεγονός που δείχνει ότι το “κλίμα” στην ομάδα δεν είναι και το καλύτερο δυνατόν, ενόψει και των αγώνων της Τσέλσι με την Πόρτο για το Champions League.

Exclusive: Antonio Rudiger dismissed from Chelsea training early after Kepa Arrizabalaga bust-up @Matt_Law_DT with the details + a separate frank exchange of views between captain Cesar Azpilicueta and Reece James immediately after West Brom losshttps://t.co/AhXpyJ3f9m