Αθλητικά

Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκο «χρώμα» από τους οπαδούς των Πειραιωτών στην Ολλανδία

Έτοιμοι για τη... μάχη της κερκίδας οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του (11/08/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) τον αγώνα ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και οι οπαδοί του έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται για το ματς.

Για μία ακόμη φορά, πλήθος οπαδών του Ολυμπιακού ταξίδεψε για να υποστηρίξει την αγαπημένη του ομάδα και το Ναϊμέγκεν “βάφτηκε” από νωρίς ερυθρόλευκο, ενόψει του κρίσιμου αγώνα του Champions League.

Οι φίλοι των Πειραιωτών έδωσαν παλμό αρκετές ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης και αναμένεται να κάνουν το ίδιο και στις κερκίδες του γηπέδου, για να ενισχύουν τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός ψάχνει διπλό πρόκρισης στο Ναϊμέγκεν, μετά το 0-0 στο Καραϊσκάκης.

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