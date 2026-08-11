Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Ερυθρόλευκο «χρώμα» από τους οπαδούς των Πειραιωτών στην Ολλανδία

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του (11/08/26, 20:30, Live από το Newsit.gr) τον αγώνα ρεβάνς με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και οι οπαδοί του έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται για το ματς.

Για μία ακόμη φορά, πλήθος οπαδών του Ολυμπιακού ταξίδεψε για να υποστηρίξει την αγαπημένη του ομάδα και το Ναϊμέγκεν “βάφτηκε” από νωρίς ερυθρόλευκο, ενόψει του κρίσιμου αγώνα του Champions League.

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Οι φίλοι των Πειραιωτών έδωσαν παλμό αρκετές ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης και αναμένεται να κάνουν το ίδιο και στις κερκίδες του γηπέδου, για να ενισχύουν τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

O κόσμος του Ολυμπιακού φωνάζει συνθήματα στο σημείο συνάντησης των οπαδών του στο Ναϊμέγκεν!#OlympiacosFC pic.twitter.com/H5cuYVM1TH — Athletiko (@athletiko_gr) August 11, 2026

Οι φίλοι του Ολυμπιακού ζεσταίνονται.



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Τομαράς #olympiacosfc pic.twitter.com/UV5Hsg0mjx — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 11, 2026

Ο Ολυμπιακός ψάχνει διπλό πρόκρισης στο Ναϊμέγκεν, μετά το 0-0 στο Καραϊσκάκης.