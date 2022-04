Η Νανσί υποβιβάστηκε και μαθηματικά στην τρίτη ποδοσφαιρική κατηγορία της Γαλλίας. Βλέποντας την ομάδα τους να χάνει με 3-0 εντός έδρας από την Κεβιγί Ρουέν, οι οπαδοί της δεν… άντεξαν.

Οι οπαδοί της Νανσί διέκοψαν την αναμέτρηση που έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή στο 40ό της λεπτό, με ρίψη καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο.

Μάλιστα, στη συνέχεια οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας βγήκαν εκτός γηπέδου και επιτέθηκαν στην αστυνομία. Έχοντας στην κατοχή τους αμέτρητα πυροτεχνήματα-βεγγαλικά, ξεκίνησαν έναν τρομερό «πόλεμο», φωτίζοντας τον ουρανό!

France. 22.04.2022

AS Nancy – Queville.

Nancy ultras vs. police outside the stadium.#ASNL pic.twitter.com/wfTWZvkg82