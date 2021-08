Η Ναόμι Οσάκα αποτελεί ίσως την κορυφαία τενίστρια του κόσμου, αλλά η “πίεση” από τα ΜΜΕ την ανάγκασε αν αποσυρθεί από τα δύο τελευταία Γκραν Σλαμ σε Γαλλία και Βρετανία.

Η Γιαπωνέζα αθλήτρια είχε αναδείξει τα προβλήματα ψυχικής υγείας πολλών αθλητών και στο τένις, από το γεγονός ότι βρίσκονται διαρκώς μπροστά από τα “φώτα”, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν άλλαξε την αντιμετώπιση απέναντί της.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου της στις ΗΠΑ, για το τουρνουά Σινσινάτι, δημοσιογράφος της επισήμανε ότι μπορεί να μην τρελαίνεται με τα ΜΜΕ, αλλά αυτά της δίνουν μία πλατφόρμα να χρησιμοποιεί για άλλους λόγους. Η Οσάκα απάντησε, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της και η συνέντευξη Τύπου διεκόπη για να αποχωρήσει.

Ο μάνατζερ της Οσάκα σχολίασε στη συνέχεια το γεγονός αναφέροντας: «Ο νταής από το Cincinnati Enquirer (σ.σ. το μέσο που εργαζόταν ο δημοσιογράφος) είναι η επιτομή του γιατί οι σχέσεις των παικτών και των μέσων είναι τόσο κακές αυτή τη στιγμή. Όλοι όσοι βρισκόντουσαν στο Zoom, θα συμφωνήσουν πως ο τόνος του ήταν λάθος και ο μοναδικός του σκοπός ήταν να εκφοβίσει την παίκτρια. Πραγματικά απαίσια συμπεριφορά« δήλωσε λίγο αργότερα ο ατζέντης της Οσάκα: «Και αυτός ο υπαινιγμός ότι η Naomi χρωστάει την επιτυχία της στην προβολή από τα media είναι ένας μύθος, μην είσαι τόσο καλομαθημένος».

She returns to press ahead of @CincyTennis . @naomiosaka | #CincyTennis pic.twitter.com/445cxg6GUt

Naomi Osaka bursts into tears and exits podium while addressing how she has felt since withdrawing from French Open. pic.twitter.com/xBn8XRF8FB