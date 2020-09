Νέα “βόμβα” στην υπόθεση του Λέο Μέσι, με την πλευρά του Αργεντινού σούπερ σταρ να υποστηρίζει επίσημα, ότι δεν ισχύει η ρήτρα των 700 εκατομμυρίων ευρώ που τον “δένει” με την Μπαρτσελόνα και είναι ελεύθερος.

Μέσα από μία επίσημη ανακοίνωση, ο πατέρας του Μέσι “απάντησε” ουσιαστικά στην ενημέρωση που υπήρξε από την πλευρά της “La Liga”, ότι η ρήτρα του ποδοσφαιριστή με την Μπαρτσελόνα, βρίσκεται κανονικά σε ισχύ, παρά την παράταση στη σεζόν λόγω κορονοϊού.

Ανακοινώνει την απόφασή του ο Μέσι μετά κι από συνάντηση με δικηγόρους για τη ρήτρα (video)

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο αδερφός του Αργεντινού, Ροντρίγκο Μέσι, είχε σχετικό μίτινγκ με τους δικηγόρους του για το συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης. «Είναι ξεκάθαρο πως έγινε λάθος από πλευράς Ομοσπονδίας και εξέτασε μονάχα τη μια πλευρά», σημειώνεται χαρακτηριστικά σε αυτή.

Μένει στην Μπαρτσελόνα ο Μέσι!

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σε αυτή ο Μέσι δεν αναφέρει τίποτα για το μέλλον του, το οποίο και φερόταν να βρίσκεται τελικά για έναν ακόμη χρόνο στην Καταλονία.

🚨 Jorge Messi has sent a letter to La Liga DENYING that Lionel Messi's £623m buyout clause is still applicable



They still want to leave Barcelona for free… pic.twitter.com/eBTqhsVrXW